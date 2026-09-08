ФК «Астана» подтвердил задолженность перед рядом игроков основного состава

Футбольный клуб «Астана» официально подтвердил наличие задолженности перед рядом игроков основного состава по отдельным контрактным обязательствам. В связи с ситуацией в клуб поступило коллективное обращение футболистов, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальное заявление ФК «Астана».

В клубе пояснили, что решили выступить с разъяснением после того, как информация о финансовой ситуации получила широкую огласку.

Руководство заявило, что с пониманием относится к позиции футболистов.

Несмотря на сложившиеся финансовые трудности, игроки и тренерский штаб на протяжении длительного времени продолжают в полном объеме выполнять профессиональные обязанности, участвуют в тренировках и официальных матчах.

В клубе подчеркнули, что футболисты продолжают достойно защищать честь ФК «Астана» и столицы Казахстана на поле.

Руководство высоко оценило выдержку, ответственность и профессионализм членов команды.

В заявлении говорится, что сложившаяся ситуация показывает преданность футболистов клубу, его болельщикам и спортивным целям.