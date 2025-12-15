В Высшей аудиторской палате Республики Казахстан рассмотрены итоги аудита эффективности деятельности Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики. Обсуждение прошло на специальном заседании, где были представлены ключевые выводы и оценка работы ведомства в сфере регулирования естественных монополий.

В ходе заседания было отмечено, что естественная монополия формируется в тех отраслях, где создание конкурентной среды невозможно или экономически нецелесообразно из-за технологических особенностей. К таким сферам относятся транспортировка нефти и газа по магистральным трубопроводам, железнодорожные перевозки, передача и распределение электроэнергии и ряд других инфраструктурных услуг, от которых напрямую зависит стабильность экономики и качество жизни населения.

Ключевой задачей Комитета по регулированию естественных монополий остается обеспечение баланса интересов потребителей, государства и субъектов естественных монополий. Вместе с тем аудит показал, что в деятельности Комитета и его территориальных подразделений сохраняются отдельные функции и практики, требующие доработки и системного совершенствования.

В частности, аудиторы указали на необходимость усиления контроля за формированием и актуализацией Государственного регистра субъектов естественных монополий. В настоящее время включение и исключение компаний из реестра осуществляется на основании заявлений самих субъектов, что создает риск сохранения в перечне организаций, фактически прекративших деятельность.

Отдельное внимание было уделено реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции". Несмотря на формальное выполнение всех предусмотренных мероприятий, аудит выявил неравномерность ее масштабирования. Это привело к тому, что потенциал вовлечения субъектов естественных монополий был использован не в полной мере, а акцент постепенно сместился на поддержку уже запущенных проектов.

Также отмечена необходимость более глубокого анализа равномерности и сбалансированности нагрузки на потребителей, возникающей в результате повышения тарифов. По мнению аудиторов, такой подход позволит повысить прозрачность тарифной политики и усилить доверие со стороны населения.

По итогам рассмотрения аудита Правительству и уполномоченным государственным органам были даны рекомендации и конкретные поручения, направленные на устранение выявленных процедурных нарушений и системных недостатков, а также на повышение эффективности регулирования естественных монополий в стране.