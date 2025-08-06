В Казахстане выявлены серьёзные пробелы в контроле за ввозом незарегистрированных лекарств и медицинских изделий. Об этом стало известно после проведённых проверок Высшей аудиторской палатой, по результатам которых Министерство здравоохранения было вынуждено внести срочные корректировки в нормативную базу, передает BAQ.KZ.

Аудиторы в июле 2024 года и мае 2025 года выявили, что поставщики, получившие разрешение на ввоз незарегистрированных препаратов, не обязаны были отчитываться о месте и сроках фактической поставки. Более того, за несообщение этой информации законом не предусматривалась какая-либо ответственность.

В результате с 1 июля 2025 года в приказ министра здравоохранения были внесены изменения. Теперь в разрешительный документ обязательно включаются данные о серии (партии) препарата, а сам услугодатель обязан проверять достоверность поданных документов. Также компании, получившие разрешение, должны в течение 15 календарных дней до истечения срока действия уведомить уполномоченный орган об исполнении разрешения. За нарушение предусмотрены административные санкции.

Помимо этого, аудит выявил проблемы в организации научно-технической работы министерства. Так, научно-технический совет при Минздраве долгое время существовал формально — без утверждённого состава и с устаревшим положением, не соответствующим нормам.

Теперь в состав совета официально вошли 41 специалист с учётом квалификационных требований и наличия учёных степеней. Также обновлено Положение о НТС в соответствии с законодательством.

В Минздраве отметили, что усилили контроль за ввозом и обращением лекарств, а также начали модернизацию научно-экспертной поддержки отрасли. Остальные поручения, выданные по итогам аудита, остаются на контроле Высшей аудиторской палаты.