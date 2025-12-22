Специализированный суд по административным правонарушениям города Тараз рассмотрел дело в отношении руководителя государственного органа, привлечённого к ответственности за нарушение правил ведения бюджетного учёта, составления и представления отчётности по статье 235 Кодекса об административных правонарушениях, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.

Судом установлено, что по итогам государственного аудита за период с 2021 по 2025 год были выявлены нарушения при ведении бюджетного учёта и формировании отчётности. В частности, в отчётах о реализации бюджетных программ отсутствовали отдельные сведения о достижении целевых показателей, а плановые данные не соответствовали утверждённым параметрам бюджетных программ.

По выявленным фактам в отношении должностного лица были составлены четыре протокола об административных правонарушениях. В ходе судебного разбирательства руководитель учреждения вину признал и раскаялся.

Санкция статьи 235 КоАП предусматривает штраф для должностных лиц в размере 200 месячных расчётных показателей. С учётом признания вины, раскаяния и отсутствия отягчающих обстоятельств суд снизил размер штрафа на 30 процентов.

По совокупности четырёх административных правонарушений окончательный размер штрафа составил 2,2 млн тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.