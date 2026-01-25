Аудит выявил нарушения почти на 12 млрд тенге в Жамбылской области
По ряду фактов материалы направлены в правоохранительные органы.
В Жамбылской области по итогам 2025 года департамент внутреннего государственного аудита провел 45 проверок в государственных и квазигосударственных организациях. В ходе 44 аудиторских мероприятий были выявлены финансовые и процедурные нарушения на общую сумму 11,832 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.
Наибольший объем нарушений связан с финансовыми операциями — 5,7 млрд тенге. Из этой суммы 55,3 млн тенге подлежат возмещению в бюджет, при этом уже возвращено 33,1 млн тенге, что составляет около 60%. Еще 939,2 млн тенге подлежат восстановлению, из которых более 827 млн тенге компенсированы за счет выполненных работ и оказанных услуг.
Существенные нарушения также зафиксированы в сфере бухгалтерского учета — на сумму 4,7 млрд тенге. Кроме того, аудиторы выявили процедурные нарушения на сумму свыше 13 млрд тенге, в том числе при осуществлении государственных закупок.
Основная часть финансовых нарушений была обнаружена в рамках плановых проверок — более 3,4 млрд тенге. Еще свыше 1,6 млрд тенге выявлено по результатам обращений граждан и юридических лиц.
По ряду фактов материалы направлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
Ранее итоги аудита эффективности использования бюджетных средств и государственных активов в регионе были рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты.
