В Казахстане устранено юридическое противоречие в Земельном кодексе по вопросу распределения полномочий между госорганами, передает BAQ.KZ.

Это стало результатом рекомендаций, подготовленных Высшей аудиторской палатой (ВАП) после проведения государственного аудита эффективности управления земельными ресурсами. Проверка охватывала аспекты использования, охраны земель, а также вопросы геодезии и картографии.

В ходе анализа ВАП выявила несогласованность между двумя статьями Земельного кодекса. Статья 14-1 предусматривала, что местные исполнительные органы могут готовить предложения и проекты решений по предоставлению земель под объекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ), индустриально-инновационные и приоритетные инвестпроекты. Однако статья 16 этого же кодекса, наоборот, исключала подобные полномочия у тех же органов, что создавало правовую неопределённость.

Для устранения этого несоответствия ВАП рекомендовала внести изменения в законодательство. В результате 17 июля 2025 года был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов". Документ исключил из статьи 14-1 Земельного кодекса положения, ранее наделявшие акиматы областей правом предлагать и оформлять решения по выделению земель для указанных видов проектов.