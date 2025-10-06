По итогам государственного аудита Высшей аудиторской палаты в работе АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" были выявлены уязвимости, связанные с управлением долгом и финансовой устойчивостью. В результате в План развития холдинга на 2024–2033 годы внесены корректировки, передает BAQ.KZ.

Ранее ВАП рекомендовала Правительству РК пересмотреть документ и закрепить в нём ключевые положения долговой политики. В частности, речь шла о сценариях долговой устойчивости с установлением "предупредительных""показателей долговой нагрузки, а также о введении показателя "Доля негосударственных источников заимствования". Эти меры должны снизить зависимость "Байтерека" от бюджетных средств и повысить прозрачность заимствований.

Правительство приняло новое постановление, скорректировав предыдущее от 25 декабря 2023 года. Теперь холдинг обязан более чётко отслеживать риски чрезмерной долговой нагрузки и принимать меры до возникновения проблем.

По мнению экспертов, закрепление доли заимствований из негосударственных источников позволит "Байтереку" диверсифицировать источники финансирования и укрепить устойчивость всей финансовой системы Казахстана.