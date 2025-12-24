Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов озвучил предварительные итоги аудита в акимате Алматы и подведомственных организациях, передает BAQ.KZ.

По его словам, проверка в Алматы находится на стадии завершения.

"Управлением строительства Алматы с 2022 года в мкр "Жас канат" не завершены семь жилых комплексов и также не переданы в коммунально-жилищный фонд 12 введенных в эксплуатацию жилых комплексов на сумму 13,3 млрд тенге. Причина - отсутствие благоустройства прилегающей территории. Из-за того, что эти меры были несвоевременно сделаны, соответственно, несвоевременно жильем будут обеспечены почти 1,5 тыс. очередников – они ждут своего жилья", - сказал Смаилов на брифинге в Мажилисе.

В Алматы выявили серьезные нарушения при выплате субсидий перевозчикам.

По данным аудита, Управлением городской мобильности необоснованно выплачено 2,3 млрд тенге. Кроме того, 628 новых автобусов общей стоимостью 64 млрд тенге на момент проверки так и не вышли на линии.

Итоги аудита, как заявил глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, могут привести к дисциплинарной, административной и даже уголовной ответственности.