Аудиторы выявили провалы в региональных СПК: убытки превысили 200 млрд тенге
Высшая аудиторская палата РК завершила проверку деятельности социально-предпринимательских корпораций (СПК) и их влияния на развитие регионов. Итоги аудита были рассмотрены на заседании под председательством Алихана Смаилова, передает BAQ.KZ.
Проверка показала, что СПК страдают от отсутствия координации и регламентации работы, не интегрированы в систему госпланирования, а их планы развития носят формальный характер. Деятельность корпораций практически не влияет на эффективность работы акиматов.
По словам председателя ВАП, Министерство национальной экономики должно выработать единые подходы к деятельности СПК, определить их социальную роль, инструменты работы и порядок выдачи займов. В настоящее время СПК занимаются тем, что считают целесообразным, часто нарушая Предпринимательский кодекс.
Финансовые показатели и проблемы
-
За последние 5 лет на деятельность СПК было направлено 528 млрд тенге, из которых 288 млрд пошли на кредитование предпринимателей.
-
Вместо реализации региональных инвестпроектов корпорации размещают средства на банковские депозиты или вовлекают их в коммерческие проекты с низким социальным эффектом.
-
Хроническая убыточность сохраняется: убытки на начало 2025 года составили более 209 млрд тенге, увеличившись в 7 раз по сравнению с 2020 годом.
-
Выплаты дивидендов нестабильны: в 2024 году поступления составили менее 0,5 млрд тенге, почти в 4 раза меньше, чем в 2023 году.
Примеры неэффективной работы СПК
-
СПК "Ертіс": коммерческое жилищное строительство на 16,6 млрд тенге с выявленными нарушениями на 3,3 млрд.
-
СПК "Aqjaiyq": переданные земельные участки либо не освоены, либо используются для других целей.
-
СПК "Актобе": кредит на расширение производства одной частной компании на 11,2 млрд тенге одобрен с участием аффилированного лица и без залога.
-
СПК "Семей": проекты отбираются без анализа рисков ради быстрого освоения средств.
Нарушения в управлении стабфондами
Аудит показал ненадлежащие условия хранения продуктов, ограниченный ассортимент и формирование фондов товарами, не пользующимися спросом. Из-за этого СПК не способны стабилизировать цены на продовольствие и эффективно поддерживать предпринимателей.
Выявленные нарушения
-
Финансовые нарушения — 138 млрд тенге
-
Неэффективное планирование — 14,5 млрд тенге
-
Неэффективное использование бюджетных средств и активов — 33,6 млрд тенге
Материалы по 14 фактам планируется передать в правоохранительные органы.
