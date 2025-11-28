Высшая аудиторская палата завершила проверку эффективности использования государственных активов в АО "Самрук-Қазына" и его дочерних структурах, передает BAQ.KZ.

Аудит охватил деятельность корпоративного центра, а также компаний "Казатомпром", "Samruk-Kazyna Ondeu" и других организаций, всего 18 юридических лиц. При проведении проверки были учтены запросы депутатов и общественности.

Согласно данным за 2024 год, совокупные доходы группы компаний Фонда достигли 16,5 трлн тенге. Консолидированная чистая прибыль составила 2,4 трлн тенге. В бюджет и в виде иных обязательных платежей холдинг перечислил 2,37 трлн тенге, включая 779,9 млрд тенге дивидендов и 1,6 трлн тенге от передачи активов в конкурентную среду. Дополнительно Фонд выполнил поручения Президента и Правительства на сумму 673 млрд тенге.

Несмотря на значительные финансовые показатели, аудит выявил серьёзные системные недостатки. Программа трансформации "Самрук-Қазына" на 2018–2021 годы не достигла заявленных целей: из восьми компаний ни одна не вышла на уровень эффективности зарубежных аналогов. Фактическая выгода от программы составила 154,5 млрд тенге — вдвое меньше запланированного.

Отмечены проблемы в корпоративном управлении. Некоторые стратегические документы разработаны ненадлежащим образом, а плановые показатели подвергались занижению. Контроль за реализацией Плана развития холдинга нуждается в усилении. Из семи информационных систем используется только четыре, причём система управленческой отчётности SAP BPC функционирует с нарушениями. В ряде дочерних компаний финансовая отчётность до сих пор ведётся вручную.

Дополнительные вопросы вызвала работа внутренних комитетов. Из пяти комитетов при Совете директоров три фактически не функционируют, а при Правлении Фонда с 2024 года бездействуют два комитета. Внутренние нормативные документы систематизированы недостаточно: около 15% из них утратили актуальность или требуют пересмотра.

Аудиторы обратили внимание и на структуру холдинга, которая стала избыточно громоздкой. В группу "Самрук-Қазына" входит 326 компаний, распределённых по шести уровням управления. В период с 2020 по 2024 годы в составе холдинга насчитывалось 23 бездействующие компании, а по итогам 2024 года убыток показали 41 организация. Это указывает на значительный потенциал оптимизации активов.

Слабым остаётся и контроль за инвестиционными проектами: из 175 проектов, реализуемых группой компаний, за четыре года завершено лишь 49. По итогам аудита установлены финансовые нарушения на 351,8 млн тенге, неэффективное планирование и использование средств на сумму 122,2 млрд тенге, а также выявлены 119 системных недостатков.

Часть материалов передана для возбуждения административных производств, отдельные факты направлены в правоохранительные органы. Аудиторы подчеркивают необходимость кардинального усиления управленческих процессов в крупнейшем национальном холдинге страны.