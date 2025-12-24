Массовый туризм постепенно уступает место осознанному — когда человеку важны не количество локаций и комфорт "всё включено", а глубина переживания, подлинность опыта и связь с культурой. Современный путешественник ищет смысл, тишину, идентичность и устойчивость. Так формируется глобальный тренд, который эксперты называют нео-номадизмом: мобильный образ жизни, цифровой детокс, интерес к локальным культурам и природе, а не к унифицированным городским маршрутам.

Сегодня, когда на карте мира почти не осталось "белых пятен", Казахстан остаётся направлением, которое ещё не исчерпано. Наше конкурентное преимущество — подлинность.

Наша страна — это не просто территория. Это живое наследие кочевой цивилизации, признанное ЮНЕСКО: традиционная юрта киіз үй, культура коневодства, сезонные миграции, эпическое устное творчество. Это пространство редких контрастов — от бескрайних степей до ледниковых вершин, от пустынь до горных озёр, от мегаполисов до аулов и четырёх ярко выраженных сезонов, где время будто течёт иначе.

Именно эта многослойность ландшафтов и климата делает нас уникальными на глобальной туристской карте. Мы можем предлагать разные сценарии путешествий в течение всего года — от этно- и агротуризма до горного, экологического и оздоровительного. Четырёхсезонность и мульти-разнообразная природа — наш стратегический приоритет, ресурс, который невозможно воспроизвести искусственно и который должен стать основой устойчивого развития регионов.

Интерес международных туристов всё заметнее смещается от городов к регионам. Люди хотят видеть настоящую жизнь, знакомиться с традициями, чувствовать ритм земли. Так, в первой половине 2025 года Казахстан принял около 7,5 млн иностранных гостей, что на 600 тыс. больше, чем в аналогичный период прошлого года. Внутренний туризм активно развивается: 3,9 млн казахстанцев путешествовали внутри страны, а курортные регионы и природные зоны за 9 месяцев приняли около 3,8 млн туристов, что на 14 % больше, чем в прошлом году. Ключевые региональные направления — Алматинский горный кластер (свыше 2,2 млн посетителей) и Щучинско-Боровская курортная зона (около 373 000) — демонстрируют устойчивый спрос и растущий интерес к аутентичным маршрутам за пределами крупных городов. Для Казахстана это открывает колоссальные возможности: развитие региональной экономики, занятость в аулах, поддержка малого и среднего бизнеса, сохранение культурного наследия.

Однако за впечатляющими цифрами скрывается ключевая проблема: потенциал значительно опережает реальное качество и глубину развития отрасли.

Во время рабочих поездок по регионам я неоднократно убеждалась: во многих областях до сих пор отсутствуют специализированные управления туризма. При этом именно на местах — в Алматинской, Жетісу, Ұлытау, Мангистау, Восточно-Казахстанской областях, в Алматы — я видела сильные инициативы, предпринимательский энтузиазм, локальные проекты, интерес инвесторов.

Но без системного управления, координации, единых стандартов и понятной государственной политики этот потенциал часто рассеивается.

Малый и средний бизнес в туризме сталкивается с типовыми проблемами:

устаревшая инфраструктура, ограниченный доступ к финансированию, бюрократические процедуры, слабая транспортная связность. В отдалённых районах предприниматели вынуждены тратить силы не на развитие сервиса и продукта, а на преодоление административных барьеров.

Именно поэтому мной был направлен депутатский запрос о необходимости системного реформирования управления туристской отраслью. Моя позиция принципиальна: управление туризмом должно быть создано в каждом регионе страны. Без этого невозможно ни стратегическое планирование, ни привлечение инвестиций, ни устойчивое развитие инфраструктуры.

Первые шаги уже сделаны: в Жетісу профильное управление создано, в Ұлытау этот вопрос находится в стадии рассмотрения. Но такие решения должны стать нормой, а не исключением.

Совместно с фракцией Respublica мы внесли ряд ключевых предложений в законопроект о поддержке туристской отрасли, который сегодня рассматривается в Мажилисе. Среди них:

формирование единого национального туристского бренда и централизованной системы международного маркетинга;

утверждение единых стандартов для туристских информационных центров и визит-центров;

внедрение общественного контроля за распределением мер государственной поддержки и определением приоритетных туристских территорий.

Международный опыт подтверждает эффективность такого подхода. В Испании, Италии, Южной Корее развитие туризма курируют специализированные агентства, отвечающие за весь цикл — от продвижения до стандартов сервиса и инфраструктуры. В этих странах туризм формирует 10–14% ВВП. В Казахстане — пока около 3%. Разрыв огромен, но это и есть наш резерв роста.

Туризм — это не про отпуск. Это экономика, занятость, налоги, инвестиции и качество жизни в регионах. Каждый новый гость — это доход для кафе, гостиницы, гида, ремесленника, водителя, фермера. Это шанс для аулов сохранить население, культуру и дать молодёжи работу на родной земле.

Наш путь очевиден: от разрозненных инициатив — к целостной системе, от разговоров о потенциале — к устойчивой модели развития.

Казахстан способен стать не просто точкой на карте для нео-номадов, а эталоном аутентичного, ответственного и глубокого путешествия. Для этого у нас есть всё: наследие, природа, люди — и, что особенно важно, понимание того, какие решения необходимо принимать уже сегодня.

Будущее туризма Казахстана начинается сегодня.

Екатерина Смолякова, депутат Мажилиса Парламента РК.