Депут Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев обратился с депутатским запросом к заместителю Премьер-Министра – министру национальной экономики Серику Жумангарину, выразив резкую критику планов правительства обнулить ставку таможенной пошлины на ввоз мяса крупного рогатого скота. По его словам, это решение может нанести серьёзный удар по отечественному сельскому хозяйству и подорвать продовольственную независимость страны, передаёт BAQ.KZ.

По данным парламентария, уже сегодня мясная отрасль переживает серьёзные трудности в условиях нестабильного рынка и ограничений на экспорт. При этом, несмотря на установленные тарифные квоты на импорт говядины в объёме 21 тыс. тонн, около 40% остаются невостребованными, что говорит об отсутствии дефицита на внутреннем рынке.

"Поголовье КРС с начала года выросло на 0,2%, а приплод увеличился почти на 18%. Это демонстрирует наличие прочной базы для наращивания внутреннего производства и обеспечения продовольственной безопасности", — подчеркнул депутат.

По его словам, введение нулевой пошлины вместе с запретом на экспорт живого скота приведёт к неравной конкуренции: дешёвый импорт вытеснит отечественную продукцию, закупочные цены упадут, доходы фермеров снизятся, а часть скота просто начнут забивать. Кроме того, зачастую в страну завозится выбракованное или низкокачественное мясо. Особенно пострадают малые и средние хозяйства, а также личные подсобные хозяйства (ЛПХ), многие из которых получили льготные кредиты по программе "Ауыл аманаты".

"Обнулением пошлин мы фактически нивелируем эффект программы „Ауыл аманаты“ — единственной в стране программы по повышению доходов сельчан. А ведь на неё выделены огромные бюджетные средства. Это может серьёзно подорвать доверие к государственной политике поддержки агросектора. Пора прекратить ситуативные эксперименты в сельском хозяйстве", — заявил Казанцев.

Депутат отметил, что в условиях курса на продовольственную независимость подобные шаги противоречат национальным интересам. Он предложил правительству пересмотреть подходы к обеспечению продовольственного рынка мясом, сосредоточившись на поддержке отечественных производителей.

Согласно его предложениям, необходимо развивать мясную отрасль за счёт укрепления потенциала ЛПХ и сельхозкооперации, создавать малые промышленные зоны в животноводческих регионах, формировать вокруг них молочно-товарные фермы, откормочные площадки и заготовительные пункты. Оборудование для инфраструктуры хранения на первом этапе можно закупать через социально-предпринимательские корпорации, которые, по поручению Президента, должны стать полноценными институтами развития.

"Наши животноводы — это не просто производители мяса. Это люди, которые кормят страну и сохраняют жизнь на селе. Сегодня им нужна не конкуренция с дешёвым и сомнительным импортом, а реальная поддержка и уверенность, что государство стоит рядом", — подчеркнул Казанцев.

Он призвал Министерство национальной экономики дать официальный ответ на депутатский запрос в установленные законодательством сроки.