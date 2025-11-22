Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев провел встречу с жителями Западно-Казахстанской области, обсудив развитие региона, меры социальной поддержки и стимулирование предпринимательской активности, передаёт BAQ.KZ.

Особое внимание было уделено проекту "Ауыл аманаты", направленному на поддержку сельского предпринимательства. В рамках программы сельхозкооперативы получают технику, инвентарь, земельные участки, что позволяет развивать производство и создавать рабочие места. Например, СПК "Аманат-2022" в селе Жалын уже успешно применяет государственную поддержку для расширения деятельности.

"Благодаря программе "Ауыл аманаты" мы смогли приобрести современную технику и увеличить объем производства, что улучшило доходы наших сотрудников и жителей села", — отметил руководитель СПК "Аманат-2022".

В 2025 году на проект "Ауыл аманаты" для Западно-Казахстанской области предусмотрено 5,5 млрд тенге, из которых уже выделено 2,2 млрд. Планируется дальнейшее увеличение финансирования на 2026–2028 годы.

В рамках поездки также осмотрены социальные и инфраструктурные объекты, в том числе строительство дома культуры в селе Макаров по программе "Ауыл – Ел бесігі". Жители обсудили вопросы реализации госпрограмм и меры поддержки сельских предпринимателей.