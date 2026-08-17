«Ауыл» предложила расширить поддержку аграриев и сельской молодежи в Павлодаре

Председатель партии «Ауыл», кандидат в депутаты Курултая Кайрат Айтуганов в Павлодарской области обсудил вопросы развития аграрного производства, образования и науки, передает BAQ.KZ.

Он встретился с коллективом ТОО «AndasAgro» в селе Набережное, а также с учеными, профессорами и преподавателями в Павлодаре.

«AndasAgro» развивает сразу несколько направлений: выращивание и хранение овощей, производство зерновых и бобовых культур, семеноводство и молочное животноводство. На встрече обсудили доступность финансирования, эффективность господдержки и условия для стабильной работы растениеводства и животноводства. Отмечалось, что такие меры позволяют аграриям заранее планировать работу, инвестировать в производство и системно развивать хозяйства.

Для предприятий, работающих по нескольким направлениям, поддержка, по мнению партии, должна учитывать реальные производственные процессы и охватывать всю производственную цепочку.

На встрече с научным сообществом поднимались вопросы связи образования с экономикой, подготовки востребованных в регионах специалистов и развития отечественной науки. Партия предлагает возродить учебно-производственные комплексы и открывать в школах профильные классы совместно с работодателями.

Также предлагается расширить программы обучения и переподготовки в аграрных колледжах и вузах, чтобы сельская молодежь могла осваивать востребованные специальности.

Инициатива «Из аула — за дипломом, затем домой — с работой, жильем и возможностями для будущего!» направлена на возвращение молодых специалистов в родные регионы.

В программе партии также предусмотрено увеличение инвестиций в научные исследования, развитие отечественных технологий полного цикла и снижение зависимости от импорта семян, племенного скота и сельхозтехники.