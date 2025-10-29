В Туркестанской области около девяти тысяч абонентов остались без газоснабжения после аварии на магистральном газопроводе, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "QazaqGaz Aimaq".

Инцидент произошёл 28 октября на участке газопровода высокого давления диаметром 400 миллиметров между газораспределительной станцией "Мақтаарал" и посёлком Мырзакент. Специалисты выявили утечку газа — при вскрытии грунта установлено, что произошло разгерметизирование стыкового соединения трубы.

В целях безопасности подача газа была временно прекращена в одном посёлке и 32 населённых пунктах региона. Без голубого топлива остались не только частные дома, но и коммунальные и промышленные потребители. Аварийные службы работают круглосуточно, чтобы устранить утечку и восстановить подачу газа. О сроках возобновления газоснабжения обещают сообщить дополнительно.