Авария на котельной в Щучинске: часть города осталась без тепла

Ведутся восстановительные работы.

Фото: kazpravda.kz

В городе Щучинск на 20-й котельной произошла аварийная ситуация, в связи с чем временно приостановлено теплоснабжение микрорайона и института. Об этом сообщил аким Бурабайского района Арай Садыков в соцсетях, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, все силы и ресурсы в настоящее время направлены на устранение аварии.

"Сегодня на 20-й котельной города Щучинск произошла аварийная ситуация. В этой связи нами временно приостановлено теплоснабжение микрорайона и института. Акимат Бурабайского района приносит извинения за доставленные неудобства. Все силы и ресурсы сейчас направлены на устранение аварии. Работы будут продолжаться до полного восстановления работы котельной и возобновления полного теплоснабжения", — отметил Арай Садыков.

Он также призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что будут предприняты все необходимые меры для скорейшего устранения аварийной ситуации.

