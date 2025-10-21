19 октября 2025 года в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был повреждён Оренбургский газоперерабатывающий завод, который принимает и перерабатывает сырой газ с казахстанского месторождения Карачаганак. Из-за инцидента предприятие временно прекратило приём сырья. Масштабы повреждений и сроки восстановления пока неизвестны, однако в Минэнерго Казахстана заверили, что газоснабжение казахстанских потребителей осуществляется в штатном режиме. Тем не менее, эксперты считают, что ситуация выявила серьёзные риски для энергетической безопасности страны и может стать поворотной точкой для ускорения стратегических решений в газовой отрасли. Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Зависимость от российских мощностей

Оренбургский ГПЗ играет ключевую роль в газовой системе Казахстана. Переработанный там карачаганакский газ обеспечивает около одной трети внутреннего потребления страны. В случае если восстановление работы завода затянется, последствия могут затронуть сразу несколько сегментов – от добычи и переработки до внутреннего рынка и экспорта.

"Если ремонт затянется, а есть большая вероятность, что ремонт затянется с учетом санкционного давления, когда оборудование для перерабатывающих заводов в России находится под санкциями, то для нас это плохо. Этот газ возвращается переработанным и используется для нужд. Соответственно, может возникнуть дефицит", - предупредил председатель Совета по развитию стратегических партнёрств в нефтегазовой отрасли Petrocouncil Асылбек Джакиев.

По его словам, на фоне роста числа атак на российскую энергетическую инфраструктуру и снижения объёмов производства нефтепродуктов в России на 20–30%, ситуация может ухудшиться. Это особенно чувствительно для Казахстана, который импортирует значительные объёмы дизельного топлива и нефтепродуктов из РФ, особенно в пиковые периоды.

Ограничения на приём сырья уже отражаются на добыче

Приостановка приёма газа с Карачаганакского месторождения неминуемо влияет на объёмы добычи. По оценкам специалистов, ограничение переработки может привести к снижению добычи конденсата на 25%. Тем не менее, на месторождении предусмотрены механизмы, позволяющие частично сгладить ситуацию.

"Хорошо, что на Карачаганаке имеются 5 компрессоров по закачке газа в пласт, шестой будет сдан в следующем году. Две трети добытого газа закачиваются обратно в пласт", - отметил директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов.

Он также подчеркнул, что российская сторона по информации Минэнерго готова обеспечить поставки необходимого объёма газа, однако стоимость этих поставок пока не определена, что создаёт дополнительные неопределённости.

Собственный ГПЗ - стратегическая необходимость

Оба эксперта сошлись во мнении, что нынешний кризис ещё раз подтвердил: строительство собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке – вопрос не будущего, а настоящего.

"Ограничение приёмки сырого газа – это дополнительный сигнал о необходимости ускорения строительства собственного ГПЗ в Казахстане. Уже более двух лет акционеры и Республика не могут договориться о начале строительства завода мощностью 4 млрд кубометров", - отметил Нурлан Жумагулов.

Он напомнил, что инвесторы покинут проект в 2038 году, а сам завод останется стратегическим активом. Более того, Карачаганак со временем станет преимущественно газовым месторождением, что делает собственные мощности переработки ещё более важными.

"Для строительства завода потребуется не менее 5 лет. Бюджет ГПЗ оценивали в $5 млрд акционеры Карачаганака, когда казахстанская сторона оценивала в $3,5 млрд. Известно, что акционеры просили Казахстан вложить собственные $1 млрд в проект, либо продлить контракт по Карачаганакскому ОСРП еще на 5 лет. Данные требования акционеров абсурдны для страны", - добавил Жумагулов.

Сроки и сложности: между политикой и технологиями

Вопрос осложняется не только финансами, но и политическими разногласиями с консорциумом инвесторов (Eni, Shell, Chevron). Компании требуют определённых преференций для участия в проекте, на что Казахстан идти не готов. В качестве возможного решения рассматривается привлечение третьего партнёра.

"Есть разговор, что "КазМунайГаз" ведёт переговоры с Sinopec, чтобы китайская компания вошла в проект как третье лицо, и чтобы этот завод был построен", - сообщил Асылбек Джакиев.

По его словам, в качестве генерального подрядчика рассматривался консорциум Hyundai Engineering и итальянской компании Saipem. Первоначальная стоимость проекта оценивалась почти в $6 млрд, но попытки снизить цену привели бы к сокращению производственных мощностей.