В четверг, 13 ноября, на ТЭЦ-2 в Алматы произошёл сбой — отключились линии электропередачи 110 кВ №124А и №101А, передает BAQ.KZ. Из-за этого без света временно остались подстанции Алгабас, Акбулак и АТЭЦ-2, а значит — жители нескольких микрорайонов Алатауского района.

Под отключение попали микрорайоны: Ақбұлак, Алғабас, Ақкент, Саялы, Теректі, Ғажайып, Көксай, Нуркент, Дарабоз, Зерделі, а также прилегающий район улиц пр. Райымбека – Момышулы – Монкеби. На месте работают аварийные бригады, специалисты выясняют причины отключения и восстанавливают подачу электроэнергии.