В Усть-Каменогорске из-за аварии на водопроводных сетях сотни жителей остались без холодной воды. Инцидент произошёл в районе улицы Беспалова, передаёт BAQ.KZ.

По информации коммунальных служб, зафиксирован порыв трубы диаметром 400 мм, в связи с чем было произведено аварийное отключение водоснабжения. Без воды остались жители посёлка Мирный, а также домов на улицах Севастопольская, Виноградова, Микояна, Карбышева, проспекте Назарбаева и в ряде других районов города.

В социальных сетях жители выражают обеспокоенность ситуацией, отмечая, что из-за сильных морозов существует риск промерзания труб, особенно в частном секторе.

"При таком холоде трубы могут перемёрзнуть, а это дополнительные проблемы для жителей", — пишут горожане.

В компании "Өскемен Водоканал" подтвердили, что отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ. На месте происшествия уже работает ремонтная бригада. Сроки полного восстановления водоснабжения пока не уточняются.