Анализ ситуации в строительной сфере Казахстана выявил тревожные тенденции: большинство компаний и лицензий, официально зарегистрированных на бумаге, на практике не имеют ни квалифицированных специалистов, ни опыта участия в реальных проектах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Как отметил глава ведомства, "большинство компаний и лицензий существуют только на бумаге. В подавляющем большинстве их производственная база, квалифицированные инженеры не имеют опыта участия в реальных проектах".

Статистика подтверждает слова чиновника: нарушения в строительной отрасли продолжают расти как по уголовным, так и по административным статьям. За январь–сентябрь 2025 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 82 уголовных правонарушения, связанных с безопасностью при ведении горных и строительных работ, что превышает показатель всего прошлого года. Среди наиболее резонансных случаев — аварийный медицинский пункт в селе Каркара Алматинской области и частично закрытый детский сад в селе Кеген, где ошибки проектирования и неучтённые подвижки грунта привели к появлению трещин в стенах.

Административные нарушения, напротив, регистрируются в разы чаще. Так, за девять месяцев текущего года их зафиксировано 4,5 тысячи — почти на 2% больше, чем в аналогичный период 2024-го. Четвёртая часть случаев связана с объектами, возведёнными без проектной документации или с документацией, не прошедшей экспертизу, а каждое пятое правонарушение — с отсутствием авторского или технического надзора.

Наиболее распространённое наказание — административные штрафы. За девять месяцев 2025 года общая сумма наложенных штрафов превысила 1,6 млрд тенге, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из которых взыскано пока 1,2 млрд тенге. Редкими, но наиболее радикальными мерами остаются лишение разрешений, запрет на работы или принудительный снос незаконно построенных объектов, включая снос летом 2025 года многоквартирного жилого комплекса Mardan в Астане.

Эксперты предупреждают, что после введения новых строительных норм количество выявленных нарушений может временно увеличиться, пока компании адаптируются к изменённым требованиям. Новый строительный кодекс, по словам главы профильного министерства, направлен на усиление контроля и надзора, что должно повысить качество и безопасность строительной отрасли в стране.