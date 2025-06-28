Август традиционно остаётся самым популярным месяцем для заключения браков в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, в среднем за последние 10 лет именно в августе регистрируется около 14,9 тыс браков, передаёт BAQ.KZ.

Пик свадебной активности зафиксирован в августе 2016 года — тогда было зарегистрировано 16,9 тыс союзов, что стало рекордом за десятилетие.

С 2015 по 2022 годы июль и сентябрь также входили в тройку лидеров, однако с 2023 года сентябрь уступил место июню. Так, в июне 2024 года было заключено 11,6 тыс браков, тогда как в сентябре — 10,8 тыс.

Наименьшее количество регистраций традиционно приходится на январь. За последние 10 лет этот месяц пять раз оказывался последним по числу браков. Также май стабильно остаётся одним из самых "неспешных" месяцев для вступления в брак.

Антирекорд был зафиксирован в апреле 2020 года — всего 3,8 тыс браков. Это связано с пандемией и карантинными ограничениями.

Таким образом, в последние два года самыми "свадебными" месяцами стали:

Июнь

Июль

Август

Именно в это время пары чаще всего выбирают день для создания семьи — видимо, не только по погоде, но и по традиции.