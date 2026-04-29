Авиабилеты могут подорожать в 2026

Ситуация на Ближнем Востоке оказала значительное влияние на работу международных авиакомпаний. Об этом заявил глава Air Astana Ибрахим Жанлыел, передает BAQ.kz.

По его словам, нестабильность в регионе привела к серьезным изменениям в мировой авиации. Многие перевозчики столкнулись с необходимостью пересмотра маршрутов и операционной деятельности.

Жанлыел отметил, что часть освободившихся мощностей была перераспределена на другие направления. В частности, увеличено количество рейсов в Китай, Южная Корея, страны Юго-Восточной Азии, а также в регионы Центральной Азии и Кавказа.

Также наблюдается рост международного транзитного пассажиропотока. По словам главы компании, перевозчик смог быстро адаптироваться к новым условиям и уже видит положительные результаты.

Особое внимание он уделил росту затрат на топливо.

"Стоимость авиационного керосина выросла на 120%. Это один из крупнейших расходов для любой авиакомпании. При этом Казахстан, обладая собственными нефтяными ресурсами, может частично обеспечивать себя топливом внутри страны, и это является для нас важным преимуществом", - отметил Ибрахим Жанлыел.

Глава авиакомпании также предупредил, что в 2026 году, особенно в летний сезон, возможно повышение цен на авиабилеты. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и приобретать билеты заранее.