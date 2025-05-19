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Авиабилеты по маршруту Алматы - Петропавловск станут дешевле в два раза

Теперь перелёт обойдётся от 15 270 тенге.

Сегодня, 10:59
АВТОР
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aviata.kz Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59
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Фото: aviata.kz

С 1 июля 2025 года авиарейс Алматы – Петропавловск, ранее субсидируемый государством, переходит на коммерческую основу, передает baq.kz. Такое решение принято в связи с успешной реализацией программы субсидирования и выходом маршрута на стабильный безубыточный уровень.

До настоящего времени стоимость билета составляла фиксированные 30 000 тенге в одну сторону. Однако после перехода на рыночную модель цены станут более гибкими: теперь перелёт обойдётся от 15 270 тенге - в зависимости от выбранного тарифа и времени покупки.

Рейс продолжит выполнять авиакомпания SCAT с прежней регулярностью - пять раз в неделю, а время в пути составит около двух часов. Таким образом, маршрут останется удобным и доступным способом сообщения между южной и северной столицами страны.

Специалисты рекомендуют пассажирам заранее бронировать билеты, чтобы воспользоваться наиболее выгодными предложениями, особенно в сезон отпусков и повышенного спроса.

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