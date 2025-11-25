Путешествия по стране становятся роскошью: в октябре стоимость перелётов в эконом-классе выросла на 23,5% — самый резкий скачок за год, передает BAQ.KZ cо ссылкой на EnergyProm. В среднем по регионам цены поднялись на 20%, но на западе страны — в Атырауской и Мангистауской областях — рост превысил 44%. Единственный регион, где билеты подешевели, — Абайская область, минус 7,5%.

Авиакомпании об удорожании официально не говорят, ограничиваясь новостями о расширении маршрутной сети и обновлении флота. Но ещё летом вице-премьер Роман Скляр предупреждал о неизбежном росте цен из-за увеличения НДС, удорожания запчастей, керосина и самих самолётов. Теперь статистика подтверждает его слова куда яснее, чем пресс-релизы.

При этом отрасль продолжает расти: за десять месяцев 2025 года авиаперевозки выбрали 13,1 млн человек, а доходы компаний достигли 756,7 млрд тенге. Внутренние рейсы приносят перевозчикам всё больше — их доходы в 2024 году выросли на 23%, в то время как международные направления прибавили лишь 11%.

Но тема внутренних цен остаётся болезненной. В конце прошлого года АЗРК выявило у FlyArystan "капельное ценообразование" — скрытые доплаты на этапе бронирования. Компания была обязана устранить нарушения, а антимонопольный анализ рынка внутренних авиаперевозок продолжается. Пассажиры же уже ощутили перемены в самую чувствительную точку — в стоимость билетов.