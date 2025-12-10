Авиабилеты в Казахстане дороже, чем должны быть — Мурат Абенов
Депутат заявил об искусственном повышении цен на билеты.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В кулуарах Мажилиса депутат Мурат Абенов высказался о проблемах авиаотрасли и действиях государственных органов контроля, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, несмотря на предоставленные авиакомпаниям льготы и возможность продавать невозвратные билеты, пассажиры сталкиваются с искусственно завышенными ценами и нарушением прав.
"Они когда-то говорили: освободите нас от контроля, дайте возможность продавать невозвратные билеты. Мы сделали это. Сейчас вы можете сказать, что у нас билеты дешёвые? Ничего подобного. Билеты дорогие, даже если бронируешь за месяц. И они говорят, что это невозвратные билеты", — отметил Абенов.
Он также рассказал о недобросовестной практике авиакомпаний по возврату денег за билеты.
"Они вместо возврата денег дают какой-то сертификат, который ты должен использовать в течение трёх месяцев. Представляете, не деньги возвращают, а электронную бумажку, и через три месяца деньги сгорают. Человек купил билет за свои деньги - должны деньги вернуть. Они бездействуют и позволяют нарушать права граждан", — подчеркнул депутат.
Мурат Абенов обратил внимание на искусственное повышение цен на внутренние рейсы.
"Оснований для удорожания авиабилетов нет. Я уверен, что для тех, кто летает за рубеж в нашей мировой компании, билеты со скидкой, а нам, казахстанцам, на внутренние рейсы дорогие. Искусственно подорожание. И больше половины билетов продают якобы как невозвратный тариф. За рубежом только 10% билетов невозвратные, а у нас обманывают людей и комитет гражданской авиации", — отмечает депутат.