В кулуарах Мажилиса депутат Мурат Абенов высказался о проблемах авиаотрасли и действиях государственных органов контроля, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на предоставленные авиакомпаниям льготы и возможность продавать невозвратные билеты, пассажиры сталкиваются с искусственно завышенными ценами и нарушением прав.

"Они когда-то говорили: освободите нас от контроля, дайте возможность продавать невозвратные билеты. Мы сделали это. Сейчас вы можете сказать, что у нас билеты дешёвые? Ничего подобного. Билеты дорогие, даже если бронируешь за месяц. И они говорят, что это невозвратные билеты", — отметил Абенов.

Он также рассказал о недобросовестной практике авиакомпаний по возврату денег за билеты.

"Они вместо возврата денег дают какой-то сертификат, который ты должен использовать в течение трёх месяцев. Представляете, не деньги возвращают, а электронную бумажку, и через три месяца деньги сгорают. Человек купил билет за свои деньги - должны деньги вернуть. Они бездействуют и позволяют нарушать права граждан", — подчеркнул депутат.

Мурат Абенов обратил внимание на искусственное повышение цен на внутренние рейсы.