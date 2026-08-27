Авиакатастрофа на Аляске унесла жизни четырех человек

Небольшой самолет потерпел крушение в прибрежном городе Селдовия на Аляске. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

По данным местных властей, самолет Piper PA-24 выполнял рейс из Анкориджа в Селдовию. Катастрофа произошла во время захода на посадку.

Воздушное судно рухнуло на пляж. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела четырех человек. Их личности пока не раскрываются.

Причина крушения остается неизвестной. Специалистам предстоит изучить место происшествия, состояние самолета и обстоятельства, предшествовавшие падению.

О других пострадавших или разрушениях на земле не сообщается.

Селдовия расположена на побережье залива Кука. Добраться до небольшого населенного пункта можно преимущественно по воздуху или морем.