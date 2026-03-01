С 29 марта авиакомпания Lufthansa снова начнёт выполнять регулярные международные рейсы в Астану из Франкфурта-на-Майне, передает BAQ.kz.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.

Самолёты будут выполнять рейсы как напрямую, так и с промежуточной посадкой. Это значит, что пассажиры смогут удобно пересаживаться на другие направления в Европу и Северную Америку. Транзитные пассажиры во время остановки в Астане остаются на борту.

Рейсы выполняются на Airbus A340-300 с тремя классами обслуживания:

Бизнес-класс — кресла полностью раскладываются в спальное место;

Премиум-эконом — больше комфорта;

Эконом-класс — стандартный сервис.

Во всех классах пассажирам предлагают питание, напитки, индивидуальные системы развлечений с детскими программами и доступ к интернету FlyNet.

Lufthansa и Международный аэропорт Астаны уделяют особое внимание безопасности пассажиров и устойчивому развитию, соблюдая все международные стандарты.