Авиакомпания Lufthansa возобновляет рейсы в Астану
Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.
Сегодня 2026, 01:21
112Фото: Istockphoto
С 29 марта авиакомпания Lufthansa снова начнёт выполнять регулярные международные рейсы в Астану из Франкфурта-на-Майне, передает BAQ.kz.
Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.
Самолёты будут выполнять рейсы как напрямую, так и с промежуточной посадкой. Это значит, что пассажиры смогут удобно пересаживаться на другие направления в Европу и Северную Америку. Транзитные пассажиры во время остановки в Астане остаются на борту.
Рейсы выполняются на Airbus A340-300 с тремя классами обслуживания:
- Бизнес-класс — кресла полностью раскладываются в спальное место;
- Премиум-эконом — больше комфорта;
- Эконом-класс — стандартный сервис.
Во всех классах пассажирам предлагают питание, напитки, индивидуальные системы развлечений с детскими программами и доступ к интернету FlyNet.
Lufthansa и Международный аэропорт Астаны уделяют особое внимание безопасности пассажиров и устойчивому развитию, соблюдая все международные стандарты.
