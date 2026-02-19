Турксибский районный суд Алматы рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда после того, как женщину не допустили на рейс, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, казахстанка 26 июля 2025 года приобрела билет на рейс Кызылорда – Алматы. 16 августа, после прохождения регистрации и прибытия в аэропорт, сотрудники авиакомпании отказали ей в посадке на борт, объяснив это отменой регистрации. В результате пассажирка не смогла вовремя прибыть в Алматы и понесла убытки.

Суд установил, что женщина прошла регистрацию на рейс, однако авиакомпания не представила доказательств законного основания отказа. Таким образом, перевозчик нарушил условия договора воздушной перевозки и понёс ответственность за причинённый ущерб.

Решением суда иск удовлетворён частично: в пользу казахстанки взысканы материальный ущерб, компенсация морального вреда в размере 500 000 тенге и судебные издержки.

Судебное решение подчёркивает ответственность авиакомпаний за соблюдение прав пассажиров и корректное исполнение договоров перевозки.