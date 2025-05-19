Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев провели двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили ключевые направления транспортно-логистического сотрудничества между двумя странами, передает BAQ.KZ.

Одним из важнейших итогов встречи стало намерение возобновить прямой авиарейс по маршруту Алматы – Ашхабад. Туркменская сторона подтвердила, что прорабатывает технические и организационные аспекты возобновления полета уже в текущем году. Это станет весомым шагом к укреплению деловых и туристических связей между государствами, а также даст импульс для развития торгово-экономического партнерства.

В рамках развития международного транспортного коридора "Север – Юг" стороны договорились о модернизации дорожной инфраструктуры. Уже в мае в Мангистауской области начнутся работы по реконструкции участка от Жанаозена до туркменской границы через Кендерли. Около 200 километров автодороги будет переведено с четвёртой на третью категорию: трассу сделают двухполосной, усилят основание и полностью обновят дорожное покрытие.

Дополнительно обсуждены меры по цифровизации транспортных процессов. Казахстан и Туркменистан договорились оцифровать систему обмена иностранными бланками разрешений (ИБР) для международных перевозок. Это решение позволит оптимизировать логистику, повысить скорость транспортировки грузов и нарастить объемы транзитных перевозок между странами.

В ходе переговоров обе стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в транспортной сфере, подчеркнув стратегическую важность согласованных проектов для развития региональной инфраструктуры.