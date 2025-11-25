Авиарейсы между Астаной и Бурабаем: Минтранс озвучил позицию
Вице-министр транспорта Максат Қалиақпаров на брифинге в Правительстве прокомментировал возможный запуск авиасообщения между Астаной и Бурабаем, передает BAQ.KZ.
Ранее аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что между Астаной и Бурабаем могут запустить авиасообщение.
"Астану и Боровое связать авиамаршрутом — у нас на сегодняшний день такой работы нет. Министерство изучает развитие малой авиации и готовит концепцию. Акимат может сам инициировать проект и выделить финансирование для обеспечения авиасообщения. Мы считаем, что при туристическом потоке более миллиона человек в год открытие рейсов вполне возможно", - сказал Калиакпаров.
В Минтрансе подчеркнули, что не видят препятствий для реализации данного маршрута.
