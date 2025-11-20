На юге Ливана, в городе Сайда, авиаудар израильских ВВС по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва привел к гибели 13 человек, множество получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Информацию подтвердило Министерство здравоохранения Ливана, а на месте происшествия работали машины скорой помощи.

Армия Израиля взяла на себя ответственность за удар, утверждая, что лагерь использовался бойцами ХАМАС в качестве тренировочной базы. По данным военного ведомства, целью нападения были именно участники палестинского движения.

Ранее днем израильские беспилотники атаковали два автомобиля в провинции Набатия, что привело к гибели еще двух человек.

Конфликт между Ливаном и Израилем продолжается несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. С тех пор израильская сторона нарушила его более 4500 раз, в результате чего сотни мирных жителей были убиты или ранены. Израиль продолжает удерживать пять высот на территории Ливана и ряд стратегических районов, находящихся под контролем десятилетиями.