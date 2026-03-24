Новая эскалация на Ближнем Востоке: Авиаудар в Ираке унёс жизни 10 бойцов шиитского ополчения
Удар пришёлся по штабу в провинции Анбар. В ополчении обвинили США.
В результате авиаудара по объекту шиитских Сил народной мобилизации (PMF) в Ираке погибли по меньшей мере 10 человек, ещё около 30 получили ранения. Среди погибших — командующий операциями в провинции Анбар Саад аль-Байджи, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
По данным источников в сфере безопасности и здравоохранения, удар был нанесён по штабу PMF в западной провинции Анбар во время совещания с участием высокопоставленных командиров.
В официальном заявлении PMF подтвердили гибель Саада аль-Байджи и нескольких его соратников. Представители формирования обвинили в атаке Соединённые Штаты, заявив, что удар был нанесён по командному центру во время выполнения служебных обязанностей.
Кто такие PMF
Силы народной мобилизации (араб. Hashd al-Shaabi) представляют собой объединение преимущественно шиитских военизированных группировок, которые были официально интегрированы в систему безопасности Ирака. В состав PMF входят также формирования, связанные с Ираном.
Риск расширения конфликта
Атака произошла на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. После начала конфликта между США, Израилем и Ираном в конце февраля проиранские группы активизировали удары по американским военным базам в Ираке.
Эксперты отмечают, что текущие события усиливают риск расширения конфликта за пределы Ирана. Боевые действия уже затронули несколько стран региона: Иран наносит удары по Израилю и государствам Персидского залива, где размещены американские базы, а Израиль ведёт операции в Ливане в ответ на атаки со стороны движения «Хезболла».
Эскалация конфликта всё больше приобретает региональный характер. Военные действия и взаимные удары вовлекают новые территории и участников, что повышает вероятность затяжного кризиса с серьёзными последствиями для безопасности и энергетических рынков.
