В результате авиаудара по объекту шиитских Сил народной мобилизации (PMF) в Ираке погибли по меньшей мере 10 человек, ещё около 30 получили ранения. Среди погибших — командующий операциями в провинции Анбар Саад аль-Байджи, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным источников в сфере безопасности и здравоохранения, удар был нанесён по штабу PMF в западной провинции Анбар во время совещания с участием высокопоставленных командиров.

В официальном заявлении PMF подтвердили гибель Саада аль-Байджи и нескольких его соратников. Представители формирования обвинили в атаке Соединённые Штаты, заявив, что удар был нанесён по командному центру во время выполнения служебных обязанностей.

Кто такие PMF

Силы народной мобилизации (араб. Hashd al-Shaabi) представляют собой объединение преимущественно шиитских военизированных группировок, которые были официально интегрированы в систему безопасности Ирака. В состав PMF входят также формирования, связанные с Ираном.

Риск расширения конфликта

Атака произошла на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. После начала конфликта между США, Израилем и Ираном в конце февраля проиранские группы активизировали удары по американским военным базам в Ираке.

Эксперты отмечают, что текущие события усиливают риск расширения конфликта за пределы Ирана. Боевые действия уже затронули несколько стран региона: Иран наносит удары по Израилю и государствам Персидского залива, где размещены американские базы, а Израиль ведёт операции в Ливане в ответ на атаки со стороны движения «Хезболла».

Эскалация конфликта всё больше приобретает региональный характер. Военные действия и взаимные удары вовлекают новые территории и участников, что повышает вероятность затяжного кризиса с серьёзными последствиями для безопасности и энергетических рынков.