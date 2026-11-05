Австралиец случайно поймал рыбу стоимостью более 600 тысяч евро

26-летний австралиец Мэтью Морис случайно поймал баррамунди со специальной меткой и выиграл миллион австралийских долларов (около 623 тысяч евро). Мужчина рыбачил вместе с младшим братом недалеко от города Дарвин после футбольной тренировки. На крючок попалась рыба длиной 80 сантиметров, оказавшаяся участницей ежегодного конкурса Million Dollar Fish.

Организаторы выпускают в водоёмы Северной территории Австралии меченых баррамунди. В этом сезоне в воду отправили 101 призовую рыбу: за поимку 100 из них полагалось по 10 тысяч австралийских долларов, а за одну — главный приз в миллион. Морису досталась именно та самая рыба. Он стал вторым человеком за 12-летнюю историю конкурса, которому удалось поймать баррамунди с главным призом.

О выигрыше рыбаку лично сообщила глава правительства Северной территории Лия Финоккьяро. Услышав новость, мужчина расплакался и сразу позвонил матери. Выигранные деньги он планирует потратить на покупку дома, погашение долгов и личные нужды.