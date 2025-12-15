Власти Австралии намерены пересмотреть правила владения огнестрельным оружием после массовой стрельбы на пляже Бонди-бич в Сиднее, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе заявил, что необходимо ограничить количество оружия у частных лиц и ввести регулярную перепроверку лицензий, подчеркнув, что разрешения не должны быть бессрочными.

Люди могут радикализироваться со временем. Лицензии не должны быть пожизненными, — приводит слова премьера агентство Reuters.

По данным следствия, предполагаемыми стрелками оказались отец и сын. 50-летний мужчина имел лицензию на шесть единиц огнестрельного оружия и погиб на месте. Его 24-летний сын получил тяжёлые ранения и находится в критическом состоянии. Как отмечает Reuters, отец прибыл в Австралию в 1998 году по студенческой визе, сын является гражданином страны по рождению. Полиция пока не раскрывает подробности об использованном оружии, однако видеозаписи с места трагедии свидетельствуют, что стрельба велась из винтовки и дробовика. Одного из нападавших сумел обезоружить 43-летний владелец фруктовой лавки и отец двоих детей Ахмед аль-Ахмед. Он получил ранения плеча и кисти и был госпитализирован.

По последним данным, в результате стрельбы, произошедшей 14 декабря во время мероприятия, приуроченного к началу еврейского праздника Ханука, погибли 16 человек, среди них 10-летняя девочка. Ещё 40 человек остаются в больницах, включая двух полицейских — их состояние тяжёлое, но стабильное.