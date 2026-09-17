Австралия сокращает миграцию: какие визовые правила изменятся

В Австралии готовят изменения миграционных правил, которые затронут иностранных студентов, участников программы Working Holiday Maker и обладателей ряда других виз. Одновременно власти намерены ускорить выдачу квалифицированных виз специалистам в отраслях, где не хватает работников, передает BAQ.KZ со ссылкой на ABC News Australia.

Одно из наиболее заметных изменений касается иностранных студентов. В большинстве случаев они больше не смогут включать членов семьи в свои визы. Исключения предусмотрят для граждан стран Тихоокеанского региона и АСЕАН, а также некоторых категорий студентов, в частности докторантов.

При этом члены семей иностранных студентов, которые уже находятся в Австралии, смогут остаться в стране.

Изменится и порядок смены образовательной программы. Если студент решит перейти на другое направление, ему придется получать новую визу. После окончания курса продолжить обучение можно будет преимущественно на более высоком уровне – например, после бакалавриата поступить в магистратуру.

Ограничения коснутся и других виз

Правительство также намерено изменить условия гостевых виз. Как правило, они будут содержать запрет на дальнейшее пребывание в стране. Таким образом власти хотят ограничить практику, когда иностранцы въезжают в Австралию по гостевой визе, а затем уже внутри страны пытаются перейти на другой тип визы.

Новые правила готовят и для программы Working Holiday Maker. Возможность остаться на второй и третий год планируют предоставлять через жеребьевку.

На второй год предусмотрят 45 тысяч мест при сохранении требования отработать 88 дней в региональных районах. На третий год выделят 5 тысяч мест, а необходимый период такой работы составит шесть месяцев.

Для сравнения, в прошлом году разрешение остаться на второй год получили около 57 тысяч участников программы, на третий – около 31 тысячи.

Некоторым специалистам визы будут выдавать быстрее

Одновременно Австралия планирует ускорить рассмотрение заявлений на квалифицированные визы для работников строительства, здравоохранения, сельского хозяйства, рыболовства и образования.

Также власти намерены пересмотреть балльную систему для получения постоянного места жительства квалифицированными специалистами. В частности, некоторые строительные профессии могут получить при оценке такой же вес, как университетская квалификация.

Изменения сопровождаются усилением контроля за соблюдением миграционных правил. Планируется дополнительно нанять 100 сотрудников миграционной службы и увеличить на 250 количество мест для содержания нарушителей визового режима.

Ужесточить требования хотят и к миграционным агентам. За склонение клиентов к подаче заведомо необоснованных заявлений на визу им может грозить наказание вплоть до лишения регистрации.

По данным Австралийского бюро статистики, за год по март чистая внешняя миграция составила 292,1 тысячи человек. Власти ориентируются на снижение этого показателя до 245 тысяч в текущем и 225 тысяч человек в следующем финансовом году.