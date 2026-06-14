Австралийцы начали ЧМ-2026 с неожиданной победы над Турцией

Сборная Австралии успешно стартовала на чемпионате мира по футболу 2026 года, одержав неожиданную победу над командой Турции со счетом 2:0.

Перед матчем фаворитом считалась турецкая сборная, которая занимает более высокое место в рейтинге ФИФА. Однако на поле австралийцы продемонстрировали организованную игру в обороне и эффективно использовали свои моменты в атаке.

На протяжении встречи команда Винченцо Монтеллы владела территориальным преимуществом и регулярно угрожала воротам соперника. Турецкие футболисты нанесли около 30 ударов, однако так и не сумели распечатать ворота Австралии.

В свою очередь австралийская сборная действовала более прагматично и реализовала созданные возможности, забив два безответных мяча.

Благодаря этой победе Австралия набрала важные три очка на старте группового этапа и значительно повысила свои шансы на выход в плей-офф мирового первенства.

Поражение стало неприятным сюрпризом для Турции, которая считалась одним из претендентов на успешное выступление в группе.