Австралийцы начали ЧМ-2026 с неожиданной победы над Турцией
Австралия преподнесла первую громкую сенсацию ЧМ-2026, победив Турцию.
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Сборная Австралии успешно стартовала на чемпионате мира по футболу 2026 года, одержав неожиданную победу над командой Турции со счетом 2:0.
Перед матчем фаворитом считалась турецкая сборная, которая занимает более высокое место в рейтинге ФИФА. Однако на поле австралийцы продемонстрировали организованную игру в обороне и эффективно использовали свои моменты в атаке.
На протяжении встречи команда Винченцо Монтеллы владела территориальным преимуществом и регулярно угрожала воротам соперника. Турецкие футболисты нанесли около 30 ударов, однако так и не сумели распечатать ворота Австралии.
В свою очередь австралийская сборная действовала более прагматично и реализовала созданные возможности, забив два безответных мяча.
Благодаря этой победе Австралия набрала важные три очка на старте группового этапа и значительно повысила свои шансы на выход в плей-офф мирового первенства.
Поражение стало неприятным сюрпризом для Турции, которая считалась одним из претендентов на успешное выступление в группе.
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