Австриец собрал 16 академических степеней и установил рекорд длины имени

86-летний австриец Гюнтер Пихлер стал рекордсменом страны по количеству академических титулов в имени. В его официальных документах перечислены 16 степеней и званий, сообщает телеканал 3Sat. В немецкоязычных странах академические степени и звания могут указываться непосредственно в имени.

Однако в Австрии эта традиция распространена особенно широко: наряду с докторскими степенями и профессорскими званиями указывают также дипломы бакалавра и магистра. Пихлер воспользовался этой особенностью и собрал 16 академических титулов. Его полное имя в документах занимает несколько строк и включает степени в области теологии, философии, экономики и права.

Первую академическую степень мужчина получил ещё в 1970 году. Большинство остальных он приобрёл уже после выхода на пенсию. В интервью 3Sat Пихлер признался, что просто любит учиться, а собирание академических титулов считает своего рода коллекционированием.

В Германии с ним мог бы соперничать бывший канцлер Конрад Аденауэр, у которого было 23 почётные степени различных университетов. Однако в отличие от австрийца они не включались в его официальное имя.