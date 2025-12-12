Австрия приняла резонансное решение: девочкам младше 14 лет запретят носить мусульманские головные платки в школах, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Правительство называет это шагом против "гендерного угнетения", подчёркивая, что ни одна девочка не должна чувствовать обязанность закрывать своё тело. Однако исламские организации заявляют о стигматизации детей и готовят обращение в Конституционный суд.

Новый закон касается только головного платка, закрывающего голову "в соответствии с исламской традицией", и вступит в силу в начале учебного года 2026/27. В случае нарушения школам предписано провести беседу с ребёнком и родителями, а затем направить семью к школьным властям. В крайних случаях родителям могут грозить штрафы от 150 до 800 евро.

Запрет поддержали правящие партии ÖVP, SPÖ и Neos, а также оппозиционная FPÖ. "Зелёные" выступили против, сочтя закон юридически слабым. В исламском сообществе IGGÖ уверены, что запрет нарушает права детей и подрывает социальную сплочённость. Это уже вторая попытка Австрии ввести подобные ограничения: прежний закон 2019 года Конституционный суд отменил как дискриминационный.