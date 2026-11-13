Авто из Астаны так и не приехали: жители Кокшетау лишились 41 млн тенге

Обещал пригнать автомобили с аукциона в Астане по выгодной цене, просил внести предоплату, а затем кормил обещаниями. В Кокшетау расследуют дело о мошенничестве, жертвами которого стали пятеро человек. Общий ущерб превысил 41 млн тенге.

По данным Polisia.kz, подозреваемый – 40-летний житель города – придумал схему обмана еще в 2023 году. Он предлагал родственникам и знакомым приобрести машины с аукциона, уверяя, что может организовать покупку значительно дешевле рыночной стоимости.

Чтобы предложение выглядело убедительнее, мужчина предусмотрел поэтапную оплату: сначала клиент вносил первоначальный взнос, а оставшуюся сумму должен был передать после получения автомобиля.

Люди доверяли знакомому и отдавали ему крупные суммы. Один из потерпевших, 38-летний житель Кокшетау, передал мужчине 11 млн 559 тысяч тенге.

Однако автомобили так и не появились. Деньги подозреваемый не возвращал, объясняя задержки различными причинами. Когда обманутые граждане начали обращаться в полицию, мужчина скрылся и некоторое время находился в розыске.

В настоящее время подозреваемый задержан и помещен под стражу. Досудебное расследование продолжается.

В полиции напоминают: даже при сделках с родственниками и знакомыми важно проверять достоверность предложений, заключать договоры и передавать деньги только при наличии подтверждающих документов. Особенно осторожно следует относиться к обещаниям приобрести автомобиль по цене значительно ниже рыночной.