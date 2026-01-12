Запущенная в декабре программа автолизинга для физических лиц пока так и не стала массовым инструментом. Несмотря на громкие заявления и презентацию инициативы на уровне Правительства, за все время был зафиксирован лишь один реальный случай выдачи автолизинга, после чего программа фактически "зависла". Большинство банков второго подтверждают, что соответствующих продуктов у них пока нет. Об этом журналисту BAQ.KZ сообщили представители банковского сектора и участники рынка.

Сегодня эксперты сходятся во мнении, что основная причина – неготовность инфраструктуры и законодательной базы, а также высокая процентная ставка, делающая автолизинг малодоступным для населения.

Как отмечает автоэксперт Арсен Шакуов, сам механизм автолизинга является новым для казахстанского рынка и требует полноценной нормативной доработки.

"Понятие автолизинга – это новое понятие для Казахстана. И чтобы его внедрить требуется доведение законодательной базы хотя бы до рабочего состояния. Тот единственный случай, который был реализован, скорее всего носил ознакомительный, пилотный характер – чтобы проверить, готова ли сегодня структура финансового рынка к такому инструменту", — пояснил эксперт.

По его словам, запуск программы находится под вниманием Главы государства, поэтому ожидать, что проект ограничится единичным кейсом, не приходится.

"Это не будет история "один раз сделали – и все". Скорее всего, механизм будут доводить до конца. Но рынок просто не успел среагировать на новое предложение. Да и далеко не все банки в принципе готовы работать с автолизингом, поскольку для этого требуется отдельная лизинговая структура, иная модель учета и специально подготовленные кадры. Сегодня автолизинг фактически выдал только ForteBank. Другие банки прямо говорят, что такой программы у них нет. Это говорит о том, что сейчас идет отбор определенных банков второго уровня, которые будут участвовать в программе. Лизинг, думаю, не будет доступен в каждом банке", — заявляет он.

Дополнительным ограничением может стать и круг поставщиков автомобилей. По словам Арсена Шакуова, в программе, вероятнее всего, будут участвовать только официальные производители и дилеры, а машины "серого импорта" - исключены.

"Речь идет об автомобилях с полным гарантийным циклом и официальными обязательствами перед потребителем. Серые импортеры и неофициально ввезенные авто участвовать в лизинге не будут", — отмечает автоэксперт.

Отдельный вопрос касается критики программы со стороны общества. Эксперт связывает ее прежде всего с отсутствием четких и понятных условий.

"Когда нет ясности по процентной ставке, первоначальному взносу и правилам участия, всегда возникает недоверие. Если это государственная программа, она должна быть унифицированной и с понятными ставками и едиными условиями, а не превращаться в спекулятивный инструмент для отдельных банков", — подчеркивает Арсен Шакуов.

В свою очередь финансовый советник R-Finance Арман Байганов добавляет, что проблема носит системный характер – в Казахстане лизинговая деятельность развита слабо, особенно в сегменте физических лиц. Как считает эксперт, банки в основном работают с классическим кредитованием. Лизингом занимаются отдельные дочерние компании крупных банков, либо специализированные лизинговые организации: у них другой учет, другая отчетность и нужны профильные специалисты.

Ключевым сдерживающим фактором финансовый советник называет высокую базовую ставку, из-за которой автолизинг становится финансово неподъемным для большинства граждан.

"При базовой ставке лизинг выходит на уровень 25-30% годовых. Не каждый может позволить себе автомобиль на таких условиях. Если бы ставка снизилась хотя бы до 20% или были предусмотрены субсидии, интерес к программе был бы совершенно другим. Без государственной поддержки в виде субсидирования процентов программа рискует так и остаться декларативной. Основной тормоз сегодня – именно высокая процентная ставка и отсутствие дешевого фондирования у лизинговых компаний. Банки привлекают депозиты под 18%, закладывают риски – и в итоге получают слишком дорогой продукт для населения", — отмечает Арман Байганов.

Таким образом, несмотря на заявленную готовность бизнеса и банков, автолизинг для физических лиц в Казахстане пока существует лишь на уровне концепции. До появления четких правил, понятных процентных условий и нормативных инструкций ожидать массового спроса, по мнению экспертов, не приходится.