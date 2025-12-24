Авто протаранило главную новогоднюю ёлку в Туркестанской области
Наезд на праздничную ёлку в Сарыагаше попал на видео.
В Туркестанской области водитель привлечен к ответственности за наезд на главную новогоднюю елку, установленную на центральной площади, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошел около 03:00 ночи, после чего в Сарыагашское районное управление полиции поступило сообщение о том, что неизвестный автомобиль повредил праздничное дерево и скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения малого центра оперативного управления, установленных на территории площади. В результате проведенной работы личность водителя была установлена.
Как выяснилось, за рулем автомобиля ВАЗ-2105 находился молодой водитель, который, пытаясь объехать елку, не справился с управлением и допустил наезд. После происшествия он восстановил поврежденную елку и пообещал впредь не допускать подобных нарушений.
В отношении водителя приняты административные меры в соответствии с действующим законодательством, а автомобиль помещен на штрафную стоянку.
