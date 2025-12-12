В Карагандинской области произошло серьёзное ДТП на железнодорожном переезде, в результате которого грузовой поезд №1677 был вынужден применить экстренное торможение, передает BAQ.KZ.

На участке между станциями Караганда-Сортировочная и Кулайгыр легковой автомобиль Audi выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с составом.

По предварительным данным, за рулём автомобиля находился 35-летний водитель. Его нарушение правил проезда железнодорожного переезда стало причиной аварии. В результате столкновения водитель и четверо его пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция проводит всестороннее расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.

Департамент полиции Карагандинской области напоминает, что нарушение правил проезда железнодорожных переездов является грубым и крайне опасным нарушением, создающим угрозу жизни и здоровью людей. Правоохранительные органы подчёркивают, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.