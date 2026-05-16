Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Талдыкоргане

В Талдыкоргане 15 мая произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Женщина погибла на месте.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса марки Isuzu, следуя по улице Назарбаева, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Известно, что у погибшей остались двое маленьких детей.

В департаменте полиции сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Автобус помещён на специализированную стоянку, а подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Иная информация, как отметили в полиции, в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Родные погибшей через социальные сети обратились к жителям города с просьбой откликнуться очевидцев происшествия. Они просят предоставить возможные видеозаписи, фотографии или материалы с автомобильных регистраторов, которые могут помочь в расследовании.