Сегодня, 16 января, примерно в 01:03 на 383-м километре автодороги KZ-11 "Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки Yutong, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве транспорта Казахстана, по предварительным данным, водитель автомашины, двигаясь из города Актау в сторону села Бейнеу, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.

– В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре пассажира, три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Всего в салоне автобуса находилось 50 человек, – сообщили в ведомстве.

По информации министерства, автобус прошел технический осмотр 19 декабря 2025 года и зарегистрирован на ТОО "CASPIAN TRANS CORPORATION".

В момент ДТП за рулем находился водитель 1985 года рождения. Ориентировочно за 200 км до места ДТП произошла смена второго водителя.

По факту дорожно-транспортного происшествия Департаментом полиции Мангистауской области проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Минтранспорта также подчеркнули, что участок автодороги относится ко II технической категории. Покрытие проезжей части асфальтобетонное, ширина проезжей части составляет 9 метров, дефекты дорожного покрытия отсутствуют. Дорожные знаки установлены в полном объеме в соответствии с утвержденной дислокацией.