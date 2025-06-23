"Автобус-помойка": видео из салона Кызылорда — Астана возмутило соцсети
Мусор в автобусе спровоцировал национальную дискуссию.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В TikTok распространяется видео, снятое внутри междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Кызылорда – Астана. Кадры шокировали пользователей: салон завален мусором, брошенным прямо на сиденья и пол, передает BAQ.KZ.
"Ужас. Смотрите, что внутри автобуса, который приехал из Кызылорды. До этого приезжали из Алматы — было только две бутылки. А это же кошмар. Как так можно?", — комментирует автор видео, на фоне демонстрируя удручающее состояние салона.
Ролик собрал тысячи просмотров и вызвал бурную волну негодования в комментариях.
"Почему так трудно просто выбросить мусор в пакет?" — пишут возмущённые пользователи.
Многие комментаторы считают: проблема не в уборке, а в уровне воспитания.
"Это всё идёт из семьи. Моему сыну с детства внушала: бумажку на улицу — нельзя. Теперь у него в карманах фантики, но на землю не бросит", — делится подписчица.
Предлагались и радикальные меры: не выпускать пассажиров до полной уборки, штрафовать за оставленный мусор, обязать перевозчиков раздавать пакеты для отходов с начала рейса.
"Сделайте в автобусе вывеску — “Мусоришь — штраф 5 000 тенге”. Один раз накажете — потом чистота будет идеальной", — написал один из пользователей.
На фоне общественного порицания звучали и голоса в защиту пассажиров:
"А куда класть весь этот мусор — в карман?".
Однако большинство пришло к единому выводу — чистота начинается с каждого.
"Если каждый будет думать “я же заплатил за билет — пусть убирают”, мы никогда не станем цивилизованной страной", — подчеркнул один из комментаторов.
@user5818836113144
♬ оригинальный звук - user5818836113144
Самое читаемое
- Нацбанк обсудил развитие цифровых финансовых решений
- Центральная Азия и Китай укрепляют партнёрство на информационном и культурном фронте
- Центральная Азия и Китай формируют доверительную информационную среду — Искаков
- Qazcontent усиливает международное сотрудничество в сфере медиа и ИИ
- Казахстанская гимнастка сотворила сенсацию в Болгарии