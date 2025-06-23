В TikTok распространяется видео, снятое внутри междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Кызылорда – Астана. Кадры шокировали пользователей: салон завален мусором, брошенным прямо на сиденья и пол, передает BAQ.KZ.

"Ужас. Смотрите, что внутри автобуса, который приехал из Кызылорды. До этого приезжали из Алматы — было только две бутылки. А это же кошмар. Как так можно?", — комментирует автор видео, на фоне демонстрируя удручающее состояние салона.

Ролик собрал тысячи просмотров и вызвал бурную волну негодования в комментариях.

"Почему так трудно просто выбросить мусор в пакет?" — пишут возмущённые пользователи.

Многие комментаторы считают: проблема не в уборке, а в уровне воспитания.

"Это всё идёт из семьи. Моему сыну с детства внушала: бумажку на улицу — нельзя. Теперь у него в карманах фантики, но на землю не бросит", — делится подписчица.

Предлагались и радикальные меры: не выпускать пассажиров до полной уборки, штрафовать за оставленный мусор, обязать перевозчиков раздавать пакеты для отходов с начала рейса.

"Сделайте в автобусе вывеску — “Мусоришь — штраф 5 000 тенге”. Один раз накажете — потом чистота будет идеальной", — написал один из пользователей.

На фоне общественного порицания звучали и голоса в защиту пассажиров:

"А куда класть весь этот мусор — в карман?".

Однако большинство пришло к единому выводу — чистота начинается с каждого.