В Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, передает BAQ.KZ.

Авария случилась на 15-м километре дороги Алматы – Винсовхоз – Чапай.

По предварительным данным полиции, 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Nexia не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом и автомобилем Chery Tiggo.

В результате происшествия водитель Nexia скончался на месте от полученных травм. Двое его пассажиров и водитель Chery получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Полиция зарегистрировала уголовное дело и проводит проверку для установления всех обстоятельств ДТП.