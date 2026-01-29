Автобус попал в аварию под Алматы: один человек погиб, пассажиры ранены
Сегодня, 18:24
111Фото: freepik.com
В Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, передает BAQ.KZ.
Авария случилась на 15-м километре дороги Алматы – Винсовхоз – Чапай.
По предварительным данным полиции, 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Nexia не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом и автомобилем Chery Tiggo.
В результате происшествия водитель Nexia скончался на месте от полученных травм. Двое его пассажиров и водитель Chery получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
Полиция зарегистрировала уголовное дело и проводит проверку для установления всех обстоятельств ДТП.
