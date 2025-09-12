Автобус протаранил легковое авто в Алматинской области, двое погибли
Не уступил дорогу — двое погибли.
Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля Hyundai Accent и пассажирского автобуса, передает BAQ.KZ.
Авария произошла на территории дачного общества "Сокол".
Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, в результате столкновения водитель Hyundai скончался на месте, а его пассажир умер позже в медицинском учреждении. Пассажиры автобуса не пострадали.
По предварительным данным, водитель легковушки при развороте не уступил дорогу, что и стало причиной столкновения. Водитель автобуса, по имеющимся сведениям, не успел предотвратить столкновение.
В настоящее время следственные органы проводят все необходимые процессуальные действия для установления полной картины происшествия. Ход расследования находится на личном контроле руководства полиции области.
