Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля Hyundai Accent и пассажирского автобуса, передает BAQ.KZ.

Авария произошла на территории дачного общества "Сокол".

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, в результате столкновения водитель Hyundai скончался на месте, а его пассажир умер позже в медицинском учреждении. Пассажиры автобуса не пострадали.

По предварительным данным, водитель легковушки при развороте не уступил дорогу, что и стало причиной столкновения. Водитель автобуса, по имеющимся сведениям, не успел предотвратить столкновение.

В настоящее время следственные органы проводят все необходимые процессуальные действия для установления полной картины происшествия. Ход расследования находится на личном контроле руководства полиции области.