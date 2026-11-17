Дождаться автобуса в Ашхабаде — задача, которая порой растягивается почти на час. На отдельных маршрутах пассажиры вынуждены подолгу стоять на остановках, а попытка пожаловаться на перебои в движении превращается в отдельное путешествие. За транспортными сбоями, как выяснилось, стоит не только организация перевозок, но и проблема, которую не решить простым увеличением числа автобусов – нехватка водителей.

По данным «Хроники Туркменистана», интервалы движения на большинстве маршрутов нередко достигают 40–60 минут. Особенно часто на длительное ожидание жалуются пассажиры автобусов № 18, 32, 33, 35 и 89.

Обращения в диспетчерскую службу Ашхабадского пассажирского автотранспортного предприятия тоже не всегда помогают. По телефону недовольным пассажирам предлагают лично приехать и написать заявление. Но диспетчерская находится за пределами городской черты. Получается своеобразный замкнутый круг: чтобы пожаловаться на плохо ходящие автобусы, нужно сначала добраться до места, куда общественный транспорт тоже может идти с большими интервалами.

Корреспонденты издания, изучившие ситуацию, называют одной из главных причин транспортных проблем дефицит водителей. По их данным, дело не столько в количестве автобусов, сколько в высокой текучести кадров.

Большинство водителей приезжают в столицу из отдаленных сел и вынуждены самостоятельно снимать жилье. Аренда комнаты на окраинах Ашхабада обходится в 1000–1200 манатов в месяц, тогда как ближе к центру цена может достигать 2500 манатов.

При этом зарплата водителей составляет от 2000 до 3000 манатов в зависимости от стажа. Нетрудно понять, почему такая работа быстро теряет привлекательность: значительная часть заработка уходит на аренду жилья, а тяжелые условия труда не добавляют желания оставаться на месте.

По информации издания, многие водители увольняются уже через несколько месяцев. Некоторые отправляются на заработки в Турцию и другие страны, где рассчитывают найти более выгодные условия.

Есть у ашхабадского транспорта и другая, на первый взгляд, почти анекдотичная проблема – оплата проезда. Билет стоит 50 тенге, или 0,5 маната. Но монеты давно вышли из обращения, поэтому у водителей зачастую нет возможности дать сдачу с купюры в один манат.

Ситуацию осложняет система плановых сборов: от каждого водителя требуют сдать определенную сумму, собранную за смену. В итоге пассажир готов заплатить за поездку, водитель готов его везти, но обычная денежная операция может закончиться спором из-за отсутствия мелочи.

В результате транспортные трудности складываются из нескольких факторов: нехватки персонала, низкой привлекательности условий труда, неудобной системы обратной связи и неадаптированного механизма оплаты