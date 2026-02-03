Пассажирский автобус марки SETRA под управлением 52-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на бок. В салоне находились 50 пассажиров — рабочие, следовавшие на вахту, передает BAQ.KZ.

На канал "102" поступило сообщение о ДТП на 62-м километре автодороги Семей–Кайнар, в районе села Знаменка.

В результате происшествия пассажиры получили телесные повреждения, не представляющие угрозы для жизни. Всем пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.

По факту ДТП полицией начата проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия и проявлять повышенную осторожность на загородных трассах в зимний период.