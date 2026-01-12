  • 12 Января, 11:28

Автобус с 50 пассажирами съехал с трассы в Шахтинске

Сегодня, 10:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/shk_kz Сегодня, 10:48
Сегодня, 10:48
78
Фото: t.me/shk_kz

12 января при выезде из города Шахтинск маршрутный автобус с пассажирами съехал с проезжей части из-за неблагоприятных погодных условий, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

– В условиях метели и гололёда водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части. В салоне автобуса находилось около 50 пассажиров. Жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.

В департаменте полиции напомнили, что на территории региона сохраняются сложные погодные условия — метель, порывистый ветер и гололёд, и призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров и по возможности воздержаться от дальних поездок.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 🏣 ШАХТИНСК - ЛЮБИМЫЙ ГОРОД (@shk_kz)

Самое читаемое

Наверх