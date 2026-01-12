Автобус с 50 пассажирами съехал с трассы в Шахтинске
12 января при выезде из города Шахтинск маршрутный автобус с пассажирами съехал с проезжей части из-за неблагоприятных погодных условий, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
– В условиях метели и гололёда водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части. В салоне автобуса находилось около 50 пассажиров. Жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.
В департаменте полиции напомнили, что на территории региона сохраняются сложные погодные условия — метель, порывистый ветер и гололёд, и призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров и по возможности воздержаться от дальних поездок.
